UFG acata recomendações para concursos para professor

A UFG acatou duas recomendações do Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) para realizar concursos públicos para provimento de professores. Concurseiros havia realizado reclamações, entre elas a falta de acesso ao caderno de provas, aos padrões de resposta e aos critérios de correção e avaliação da banca, além do curto prazo para interposição de recursos. A universidade padronizou os modelos de atas, normas e formulários, além de mudar as regras de transparência quanto aos critérios de correção das provas.

STJ decide que Banco Central pode fiscalizar

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que agências de turismo autorizadas a efetuarem operações de câmbio se equiparam a instituição financeira e estão submetidas à fiscalização do Banco Central (BC). A decisão partiu em ação na qual uma agência buscava reverter multa do BC pelo descumprimento de normas da lei do Sistema Financeiro Nacional.

Número de mortes em acidentes de trabalho aumenta

O Tribunal Regional do Trabalho em Goiás (TRT18) divulgou que o número de trabalhadores que morreram em acidentes de trabalho no estado aumentou 14% no ano passado, em comparação com 2017. Foram 94 casos, ante 82 trabalhadores que morreram no ano anterior. Entretanto, o número vinha caindo desde 2012. Naquele ano foram registrados 122 acidentes de trabalho fatais.

Curso para mulheres na Defensoria Pública de Goiás

A Defensoria Pública do Estado de Goiás promove, até junho, o curso de Defensores Populares. O projeto, voltado para as mulheres, visa capacitar em direitos mulheres da comunidade, mormente quem faz atendimento à população carente, como as agentes de saúde.

Ponto de Informações

Seleção

O TJ-GO abriu vaga para juiz-membro titular no TRE-GO. Podem se candidatar magistrados lotados que atuam na entrância final da Justiça Estadual, que estejam em plena atividade e não ocupem funções de auxílio junto à Presidência do TJGO, Corregedoria Geral de Justiça ou diretoria do foro.