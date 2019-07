TRT descarta bloqueio de cartões em execução trabalhista

A Terceira Turma do TRT Goiás confirmou decisão da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia e indeferiu o bloqueio de cartões de crédito de sócios de uma empresa do ramo alimentício de Aparecida de Goiânia, solicitado por uma ex-funcionária…