TRT: Bloqueio de contas sem ressalva é ilegal

O Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) acatou mandado de segurança do Estado de Goiás, que questiona a legalidade do bloqueio de valores do Tesouro Estadual sem ressalvas. Os desembargadores entenderam que o bloqueio é ilegal, pois pode recair sobre valores de terceiros e com destinação orçamentária…