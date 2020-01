Tribunal de Justiça rejeita HC de Marconi Perillo

Por unanimidade, os desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) rejeitaram o pedido de habeas corpus (HC) da defesa do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) contra decisão do juízo da 11ª Vara Criminal da comarca de Goiânia. O tucano havia solicitado a…