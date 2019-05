TJ-GO define parâmetros de competência do TCM para julgar contas

A 6ª Câmara Cível do TJ-GO deu provimento parcial ao recurso de apelação do Estado de Goiás para estabelecer os parâmetros da competência do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) para julgar contas de gestão de prefeitos. A sentença reformada entendeu que a aplicação de teses aprovadas no julgamento de recursos extraordinários (nºs 729.744/MG e 848.828/CE) impedia o TCM-GO de apreciar as contas de gestão de prefeitos e aplicar qualquer tipo de sanção antes do julgamento pela Câmara de Vereadores competente. O TJ-GO entendeu que a ineficácia dos acórdãos do TCM nesses casos só alcançaria a pena inelegibilidade do prefeito, preservando os efeitos civis (imputação de débito) e administrativos (aplicação de multas) da decisão.

Importância

Para o procurador Marcello Terto, procurador-chefe da PGE no TCM-GO, o Tribunal estabeleceu importante parâmetro na aplicação das teses do STF que preservam a autoridade administrativa e civil das deliberações do TCM-GO. “Ela também evidencia a importância da PGE atuando próxima à experiência institucional de órgãos independentes como os tribunais de contas”, diz.

Interdição de escolinha

O alojamento e o centro de treinamento de futebol do Coruja Sportes Empreendimentos e Ilha Bella Polivalente, em Senador Canedo, foram interditados pela Justiça após pedido da 4ª Promotoria. Os adolescentes instalados no local deverão ser removidos. Uma ação civil pública foi ajuizada após vistoria do Conselho Tutelar, que constatou 61 irregularidades. Os responsáveis não possuíam alvará de fiscalização e funcionamento.

Atendimento

Termina hoje o atendimento concentrado da Defensoria Pública do Estado de Goiás, nas áreas de Família e violência de gênero, que é realizado das 13 às 18 horas, na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia. A ação integra a programação da campanha Maio Verde, promovida em todo o país, e que traz como tema em 2019 ‘Em Defesa Delas’. Por causa da campanha, o Centro Cultural Oscar Niemeyer e a sede da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) ficarão iluminados na cor verde durante todo o mês.

Ponto de Informações

R$ 10.857,85

O Ministério Púbico de Goiás (MP-GO) recebe currículos de bacharel em Direito para contratar assistente para a 35ª Procuradoria de Justiça, que atua na área cível. O vencimento é de R$ 10.857,85. A documentação pode ser entregue até o dia 31 na sede do MP, no Jardim Goiás, na capital.

Direito imobiliário em discussão

O diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim) em Goiás, advogado Arthur Rios Júnior, será um dos palestrantes da segunda edição do Congresso Ibradim de Direito Imobiliário, promovido nos dias 6 e 7 de junho, em São Paulo (SP). No primeiro dia de evento, ele integrará o painel “Patrimônio de Afetação e RET: Atualidades”.