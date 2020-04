TJ afasta pedido de intervenção federal no Estado

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) obteve decisão judicial que negou pedido de intervenção federal no Estado de Goiás por descumprimento de sentença, cuja execução tramitava desde 2000. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça acatou os fundamentos dos procuradores Bruno Belém, Alexandre…