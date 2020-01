TAC não é motivo para retirar nome de ‘lista suja’, decide TRT

Por unanimidade, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) negou recurso de um proprietário de uma fazenda em Serranópolis, no interior goiano, que pedia a anulação de auto de infração lavrado durante ação fiscal, na qual se constatou submissão de trabalhadores…