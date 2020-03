Suspensa exigibilidade de débito do Estado perante a União

A juíza federal Maria Maura Martins Moraes Tayer acatou o pedido de liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos até o final do julgamento, o que possibilitará ao Estado de Goiás renovar a certidão negativa de débitos (CND), impedirá sua inscrição em dívida ativa, Cadin e Cauc, realizar qualquer operação de crédito com bancos ou órgãos federais e realizar convênios. A decisão foi em mandado de segurança impetrado por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). O procurador do Estado Wagner Jônatas Portela Mendonça explica que o Estado de Goiás, em 2017, deduziu os valores transferidos ao Fundeb da base de cálculo do Pasep e retroagiu cinco anos para excluir os valores transferidos ao Fundep da base de cálculo do Pasep, apurando crédito em decorrência do pagamento a maior. A partir deste crédito apurado, o Estado de Goiás providenciou a compensação com os valores que deveria pagar via Declaração de Compensação (DCOMP).

Processos

A Receita Federal instaurou 15 processos para analisar a situação e em dois não acatou a compensação e aplicou multa de 50%. O valor apurado principal e multa ultrapassam R$ 100 milhões. Uma das alegações do Estado no mandado de segurança é de que essa interpretação da Receita Federal da legislação para não aceitar a compensação é ilegal e inconstitucional.

Audiências trabalhistas 1

A Covid-19 mexeu no andamento da Justiça do Trabalho. Desde ontem (18), o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) não realiza audiências trabalhistas, sessões de julgamento presenciais do 2º grau e atendimentos ao público. A medida, que vai até 7 de abril, está numa nova portaria do Tribunal e não alcança casos considerados excepcionais, a critério do juiz ou do desembargador-presidente da Turma ou do Pleno.

Audiências trabalhistas 2

O TRT-GO também decidiu que os prazos processuais não serão interrompidos ou suspensos, já que o atendimento a advogados, partes e membros do MPT, será feito por telefone ou e-mail, salvo algumas situações. A nova portaria também proíbe, em caso de julgamento ou audiências, a presença de pessoas com sintomas visíveis de doença respiratória. Para evitar contaminações, o serviço de servidores será por meio remoto e estagiários foram suspensos.

Ponto de Informações

Contato da comarca

Seguindo determinação do TJ-GO, a Comarca de Goiânia vai deixar de atender a população até o dia 17 de abril. O e-mail falecomjuizcapital@tjgo.jus.br foi colocado à disposição de advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública para apresentar documentos, como petições, tratando de temas urgentes direcionados às unidades judiciárias de 1º Grau da capital.

Contato do TJ

O TJ-GO também criou dois novos e-mails, um para Goiânia e outro para o interior, para advogados, membros do MP e da DPE, assim como a Comarca de Goiânia. Para a capital, o endereço eletrônico é falecomjuizcapital@tjgo.jus.br. Já para o interior, o e-mail é falecomjuizinterior@tjgo.jus.br. O contato com desembargadores é o mesmo: falecomdesembargador@tjgo.jus.br.