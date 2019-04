Suspensa decisão que impedia cobrança de adicional do ICMS

A decisão da Justiça goiana que havia afastado a cobrança do adicional de 2% na alíquota do ICMS incidente sobre operações internas com energia elétrica foi suspensa ontem pelo ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal…