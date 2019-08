Suspensa cobrança de rateio no Lozandes

Um grupo de moradores da Torre Residencial do Condomínio Lozandes, situado no bairro do mesmo nome, em Goiânia, obteve liminar suspendendo a cobrança de rateios promovidos pelos condomínios que compõe o complexo. A decisão, unânime, é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que negou Agravo de Instrumento solicitado…