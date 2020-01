Santo Daime: Marcado julgamento de presos

Os cinco presos indiciados por homicídio triplamente qualificado pela morte do engenheiro agrônomo Antônio David dos Santos Filho, então com 40 anos, serão julgados no dia 6 de maio. O julgamento foi marcado pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia, Dr. Leonardo Fleury,…