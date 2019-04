Negado pedido de despejo contra escola

Um colégio privado instalado em uma área do Setor Coimbra, em Goiânia, ganhou o direito de continuar no local após a Justiça indeferir pedido de despejo movida pelos locadores. A decisão é da juíza Rozana Fernandes Camapum, da 17ª Vara Cível e Ambiental. Os locadores solicitaram a retomada do imóvel…