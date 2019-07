MP pede na Justiça a criação de comissões para presídios

Por não ter estabelecido as comissões técnicas de classificação, de acordo com o que pede a Lei de Execução Penal, o Estado responde uma ação civil pública do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que solicita a composição dos grupos em até 30 dias, sob pena de multa diária. A comissão é…