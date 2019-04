Justiça Federal libera depósito judicial do Funrural

Dois produtores rurais do Estado de Goiás conseguiram na Justiça Federal autorização para fazer depósito judicial de valores referentes à contribuição social do Funrural relativos à entrega de gado para abate em frigoríficos destinada à produção de carne para a exportação. A decisão é do juiz Jesus Crisóstomo de Almeida, da 2ª Vara Federal em Goiás. O advogado Gabriel Buíssa, que representa os produtores rurais, argumenta que a Instrução Normativa 971 da Receita Federal restringe a aplicação da norma constitucional quanto à imunidade das contribuições de receitas de exportação. Ela permite a incidência da contribuição social do Funrural quando o produto é vendido para empresa constituída e em funcionamento no País, independentemente do fato de ser destinada à exportação. “A Receita Federal não poderia vir a limitar uma determinação constitucional desta maneira”, argumentou o advogado no pedido à Justiça Federal.

Bombeiro Civil

Profissionais de empresas privadas poderão ser chamados de bombeiro civil após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O órgão negou provimento ao recurso do Sindicato dos Bombeiros Civis do Distrito Federal, contrária a utilização do termo. Para o ministro Benedito Gonçalves, relator da ação, a lei que dispõe sobre profissão de bombeiro civil “não faz distinção entre os que prestam serviço para o setor privado ou para o público”.

Meio bilhão

Dois advogados goianos foram nomeados administradores judiciais do processo de recuperação judicial do Grupo Itaquerê, que atua nas áreas de grãos, pecuária e infraestrutura em Mato Grosso. A empresa tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação após dívida que chega a R$ 480 milhões. Dobson Vicentini e Victor Andrade, de Anápolis, afirmaram que o Grupo foi atingido por crise financeira decorrente do contexto econômico nacional.

Acordo com OS

Depois de denúncias de desvio de função de empregados, a organização social Associação Goiana de Integralização e Reabilitação (Agir), gestora do Crer, do Hugol e do HDS, firmou acordo com o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO). A OS terá que adotar medidas para garantir condições ergonômicas de trabalho para os funcionários em seis meses, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. Após visita aos hospitais e na sede da organização social, o procurador Marcello Silva assinalou quase 1,8 mil ações corretivas necessárias, sendo 80% já cumpridas.

Republicados

O artigo 1º, parágrafo 3º, da Resolução nº 100 (23/01/19) teve a eficácia suspensa ontem pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). A Resolução regulamenta as citações e intimações por meio eletrônico. O TJ-GO informou que as intimações, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, proferidos após 31 de março, serão republicados no Diário de Justiça Eletrônico. A medida também prevê a remessa dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça.

OAB

O procurador da Fazenda Nacional em Goiás, Roberto Rodrigues de Oliveira, vai exercer o cargo de membro da Comissão Nacional de Advocacia Pública, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A indicação foi feita pelo presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz.