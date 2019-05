Justiça aciona PGJ para decidir caso famoso

O inquérito policial que apurou uma tentativa de homicídio após briga de trânsito, em frente ao Hospital São Luiz, no Centro de Goiânia, no ano passado, vai continuar em tramitação na 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri, por enquanto. A decisão é do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, que não acatou pedido do Ministério Público (MP) para desqualificar o…