Estado terá que arcar com exame de DNA

Um recurso em mandado de segurança do Estado de Goiás foi negado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que confirmou decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que estabeleceu que cabe ao Estado custear exame de DNA em ação de investigação de paternidade para beneficiários da Justiça gratuita. O relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, defendeu a…