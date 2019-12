Estado condenado a fornecer EPI

A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT) negou provimento ao recurso do Estado de Goiás, que havia sido condenado pela 11ª Vara do Trabalho de Goiânia a fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) aos trabalhadores da Polícia Técnico-Científica. A ação civil pública foi proposta…