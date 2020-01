Em versos, juiz absolve acusado

de posse de armas de fogo que cuida do Museu das Cavalhadas Uma história curiosa teve desfecho original em sentença do juiz Liciomar Fernandes da Silva, da Comarca de Jaraguá. Ao decidir pela absolvição, erro de proibição, devolução dos objetos apreendidos e teoria do direito ao esquecimento (retirada dos…