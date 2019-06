‘Dealer’ não tem contrato empregatício reconhecido

Por se tratar de objeto ilícito, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-GO) manteve a decisão da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, que negou o vínculo empregatício de um dealer (pessoa que coordena apostas em jogos de pôquer) com um bar da capital. O homem havia alegado que foi…