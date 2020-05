Cozinheira consegue anular sentença por cerceamento de defesa

A 3ª Turma do TRT-GO reconheceu que uma cozinheira teve cerceamento de defesa em um processo trabalhista e anulou sentença da Vara do Trabalho de Goiás, que indeferiu o vínculo trabalhista com um fazendeiro. O juízo da Vara terá de reabrir a instrução processual e ouvir as…