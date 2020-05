Covid-19: Justiça concede desconto em aluguel de residência

A Justiça concedeu a um casal o direito a ter desconto de 50% por três meses no aluguel da casa onde reside por causa da pandemia do novo coronavírus. Na decisão, do juiz Nickerson Pires Ferreira, da 17ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia, avocou o artigo 317, do Código Civil, que permite o ajuste temporário da prestação por motivos imprevisíveis, por meio da Justiça. O casal alegou que vinha…