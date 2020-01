Corregedor determina ao TRF1 imediata análise de demandas durante o plantão

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, deferiu pedido liminar para que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) analise mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional DF, distribuído no plantão do dia…