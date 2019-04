Advogado é condenado por mandar colocar fogo em fórum

Com pena de seis anos de prisão, o advogado Luiz Martins Neto foi condenado pela Justiça por mandar colocar fogo no prédio do Fórum de Itaberaí, em 2 de janeiro de 2012. Inicialmente, ele começa a cumprir a pena no regime semiaberto. A decisão é do juiz Gustavo Braga Carvalho, que também condenou André Oliveira, a 5 anos e…