Cidades Direção de escola no Conjunto Riviera, em Goiânia, libera alunos depois de aluna chegar espirrando Medida foi tomada por iniciativa da direção, depois que aluna apresentou sintomas de gripe. Em comunicado, unidade de ensino informou que colegas de classe do 3ºC matutino ficarão de quarentena por duas semanas. Esta aluna não é considerada caso suspeito. Medida foi tomada por precaução

