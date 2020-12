Cidades Dinheiro do Fundeb foi usado para asfalto, reforma de praça e compra de carros de luxo TCU identifica desvios de R$ 277 milhões de recursos da educação básica, que se somam a R$ 322 milhões de honorários ilegais a advogados

Recursos públicos que poderiam melhorar a educação básica em municípios pobres no interior do Brasil foram usados para custear compra de picapes, reforma de praças e de um parque de vaquejada, perfuração de poços, instalação de postes e asfaltamento de ruas. Os desvios do dinheiro da educação para finalidades diversas somam pelo menos R$ 277,3 milhões. Essa é mais uma ...