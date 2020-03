Cidades Diminui número de traumas em Goiânia Hospitais, Bombeiros, Polícia Civil e Samu registram diminuição de pacientes com traumas e vítimas de acidentes de trânsito. Redução ajuda no atendimento ao Covid-19

Unidades de Saúde de Goiânia estão recebendo menos pacientes com lesões traumáticas e vítimas de acidente de trânsito. A diminuição é um reflexo do distanciamento social como prevenção à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Gestores avaliam que com esta queda na demanda, equipes poderão se dedicar mais aos infectados. A reportagem do POPULAR entrou em contato com o...