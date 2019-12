Cidades Dificuldade para se adaptarem à nova cultura

Imagine sair da sua cidade natal com toda sua família, nenhum dinheiro no bolso e em busca de melhores condições de vida em um país que você conhece muito pouco do idioma. Essa é a realidade do grupo de mais de 30 indígenas venezuelanos que estão em Anápolis desde o fim de novembro.A artesã Maria Ângela, de 30 anos, diz que decidiu sair da Venezuela com o marido e o...