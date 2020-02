Cidades Dificuldade para matrículas Instituição informa que elevado volume de acesso no site causou instabilidade e que problema foi resolvido. Mas falta de professores deixa estudantes receosos sobre continuidade

Alunos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) estão com medo de não terem o ano letivo iniciado por falta de professores. Na sexta-feira (7), depois de instabilidade no sistema da instituição, alguns chegaram a ser informados de que o problema teria sido resolvido, mas na maioria dos casos, o que inviabilizava as aulas é a falta de corpo docente para ministra-las. E...