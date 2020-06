Cidades Dificuldade de compra de sedativos para entubação preocupa profissionais da saúde em Goiás Hospitais não estão conseguindo adquirir relaxantes musculares usados em leitos de UTI, mas afirmam que ainda há estoque para demanda atual

Médicos e gestores da área da Saúde em Goiás estão em alerta por conta da dificuldade de aquisição de medicamentos sedativos e relaxantes musculares utilizados para a entubação de pacientes com Covid-19. Após enfrentar um aumento significativo nos preços, em comparação ao início da pandemia, as unidades hospitalares simplesmente não encontram mais a medicação no mercado. O p...