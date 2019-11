Cidades Dica de professores para o 2º dia do Enem é manter rotina Professores de cursinhos orientam candidatos a continuar ritmo de estudos nos últimos dias para a próxima parte do Exame. Avaliação será sobre Ciências da Natureza e Matemática

A cinco dias do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos inscritos que farão o maior exame do País enfrentam dúvidas de como se preparar para a etapa final durante a semana. Diante de tão pouco tempo restante, como se comportar? Para responder a questão, O POPULAR ouviu professores de cursinhos em Goiânia. Na opinião deles, a primeira e...