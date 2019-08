Cidades Diante de escassez hídrica, Semad anuncia que aumentará fiscalização da bacia do Meia Ponte Segundo a pasta, o objetivo central da medida é garantir os usos de água priorizados por lei, como o abastecimento humano, e a utilização por setores como o agropecuário e industrial

Atualizado às 17h24 A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) publicou, nesta terça-feira (27), uma nota pública para informar que intensificará as ações de fiscalização no território da bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, que abastece Goiânia e outras cidades da região metropolitana da capital. A razão é o cenário de escassez d...