Cidades Diante de aumento de queimadas na Amazônia, Mourão avalia volta de militares à região Floresta teve 1.166 focos de queimada somente em maio deste ano

Diante do aumento do número de focos de queimadas na Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão, que chefia o Conselho da Amazônia, disse nesta segunda-feira (7) que avalia uma nova operação militar na região, mas, desta vez, mais enxuta. De acordo com o monitoramento de focos ativos do Programa Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a Amaz...