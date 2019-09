Cidades Dia Mundial Sem Carro: Goiânia recebe passeio ciclístico neste domingo (22) A data é celebrada no mundo todo e visa conscientizar a população para os reflexos do uso excessivo do automóvel

Neste domingo (22), data em que se celebra o Dia Mundial Sem Carro, Goiânia recebe o passeio ciclístico “Vou de Bike”. A data é celebrada no mundo todo e visa a conscientizar a população para os reflexos do uso excessivo do automóvel e a dependência que o mundo moderno criou em relação ao carro. O Vou de Bike é promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transp...