Cidades Dia do Homem: cada vez mais eles procuram cirurgia plástica A cada dois minutos, um homem faz um procedimento estético

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a cada dois minutos, um homem faz um procedimento estético. Preocupados cada vez mais com a aparência, eles procuram especialmente intervenções faciais. O Dia do Homem é comemorado no Brasil em 15 de julho. O objetivo é conscientizar a população masculina sobre os cuidados que deve tomar com a saúde. ...