Cidades Dia de Finados terá linhas especiais e frota extra para usuários do transporte coletivo em Goiânia Para atender a demanda, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) colocará em operação cinco linhas especiais; veja quais são

Nesse sábado (2), com o feriado do Dia de Finados, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) colocará em operação cinco linhas especiais além de frota extra para atender os usuários que pretendem se deslocar para visitar os cemitérios de Goiânia. As frotas extras vão ser postas nos terminais Garavelo, Veiga Jardim, Araguaia, Cruzeiro do Sul e Vila...