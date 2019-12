Cidades Dia de caos na Santa Casa Centenas de pessoas que procuraram agendamento nesta segunda-feira na unidade enfrentaram fila demorada, tumulto, desinformação e muitos saíram de mãos vazias

Centenas de pessoas se aglomeraram na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia a partir da madrugada desta segunda-feira, dia 30, na busca por agendamento de consultas, exames e cirurgias. Dentro da unidade, todas as cadeiras não comportavam nem metade da quantidade de pessoas que estavam no local pela manhã, o que fez com que grande parte tivesse que aguardar em pé. Do lado ...