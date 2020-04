O 1º de abril é uma ótima data para se pregar pegadinhas em um amigo incauto, mas tem coisas com as quais não se brinca, e a saúde é uma delas. Como qualquer outro grande acontecimento recente, o que não tem faltado em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) são as fake news. E elas começaram a aparecer muito antes deste dia da mentira, se proliferando rapidamente pelas redes sociais.

Para não te deixar à mercê da desinformação, O POPULAR lista abaixo 10 das notícias falsas mais populares relacionadas ao coronavírus:

1 – Brasil anuncia chegada da vacina contra o coronavírus

Uma mensagem que passou a circular recentemente pelo WhatsApp dava conta de que o governo federal havia anunciado para o dia 30 de março a chegada da vacina para o coronavírus. A mensagem pede que os interessados em se imunizar preenchessem um cadastro em um site, que seria do governo brasileiro. No entanto, até o momento não existe vacina contra o vírus e o Sistema Único de Saúde (SUS) não exige nenhum tipo de cadastro.

2 – China anuncia êxito na criação de uma vacina contra o coronavírus

Mais uma no âmbito de vacinas contra o coronavírus. Desta vez, a mensagem falsa diz que o governo chinês anunciou ter elaborado com sucesso uma substância para imunização, que seria, agora, testada em humanos. Apesar de muitas pesquisas estarem sendo desenvolvidas neste sentido, ainda não há vacina que previna contra a Covid-19.

3- Beber muita água e fazer gargarejo previne contra a Covid-19

O coronavírus ficaria alojado na garganta por quatro dias antes de atingir os pulmões, e por isso bastaria beber muita água e fazer gargarejos com água morna, sal, ou vinagre, segundo uma montagem compartilhada pela internet. Obviamente a informação é falsa. Os hábitos comprovados de se evitar a doença são higienizar as mãos com frequência, não tocar o rosto e evitar aglomerações.

4 – Coronavírus tornará homens infectados inférteis

Segundo uma notícia falsa, cientistas chineses teriam divulgado que o coronavírus tornaria inférteis a maior parte dos pacientes do sexo masculino. De fato, há pesquisas nesse sentido, mas estão em fase de pré-publicação e não foram revisadas por outros cientistas. O artigo que originou a fake news traz dados preliminares sobre as possibilidades de infecção de células dos testículos pelo SARS-CoV-2 (o coronavírus), mas alerta que não existem dados suficientes para se estabelecer um risco de esterilidade.

5 – Líquidos quentes neutralizam o coronavírus

Um recado que seria de um médico “na linha de frente do combate ao vírus” diz que o SARS-CoV-2 não resiste a temperaturas de 26°C a 27°C. Por isso, o recomendado seria a ingestão de bebidas quentes tanto quanto fosse possível, evitando o consumo de líquidos gelados. A informação não possui qualquer rigor científico e desconsidera o fato de que a temperatura do corpo humano é, em média, de 36°C. Portanto, o vírus suporta graus mais elevados que os 27 citados.

6 – Óleo consagrado no jejum imuniza contra o coronavírus

O suposto anúncio da venda de um “óleo consagrado”, que estaria sendo vendido por uma igreja do Espírito Santo, causou burburinho na Internet. A substância, se usada em jejum, imunizaria “contra qualquer epidemia, vírus ou doença”. Apesar de haver tratamentos experimentais em avaliação, as curas registradas até agora da COVID-19 se deram pela própria resposta imune do organismo. Não há indícios de quem um óleo – consagrado, ou não – ajude nesse processo.

7 – Receita de coco cura da COVID-19

Essa foi compartilhada em vídeo, com modo de preparo e tudo. Mas não é verdade. Não há receita de coco (ou qualquer outra) que livre os infectados do coronavírus.

8 – Vitamina C cura da COVID-19

Pelo WhatsApp, um texto passou a ser compartilhando informando (ou melhor, desinformando) que a vitamina C ajudaria a evitar a contaminação pelo coronavírus. Mas, até o momento, não há qualquer comprovação sobre isso. A mensagem também diz que o vírus veio da “fusão do gene entre uma cobra e um morcego”, o que também não é verdade.

9 – Álcool em gel nas mãos altera o bafômetro

Para assustar os motoristas, um vídeo divulgado nas redes sociais aponta que o uso do álcool em gel nas mãos pode afetar o bafômetro, trazendo complicações durante uma blitz, por exemplo. O Ministério da Saúde, porém, esclarece que a inalação do álcool em gel após seu uso como medida de higiene pode deixar vestígios do produto nos pulmões, mas, passados um ou dois minutos, ele já não estará mais presente no organismo.

10 – Álcool em gel caseiro previne contra o coronavírus

A receita que foi difundida na internet afirma que basta gelatina incolor sem sabor, um copo de água quente e 12 copos de álcool 96° para criar um álcool em gel caseiro, supostamente eficaz para a prevenção contra o coronavírus. Não é verdade. O único produto com eficácia comprovada é o álcool 70%.

Canais de esclarecimento

Importante lembrar que O Ministério da Saúde conta com diversos canais para esclarecer dúvidas e desmentir fake news. Há, por exemplo, o aplicativo “Coronavírus – SUS”, disponível para Android e iOS; o site https://www.saude.gov.br/fakenews; e o canal de WhatsApp onde um robô dá orientações e responde a perguntas. Ele pode ser acessado pelo WhatsApp Web pelo link https://bit.ly/sauderesponde, e pelo celular, ao adicionar o número +55 (61) 9938-0031 e iniciar uma conversa.