Atualizada às 10h29.

Goiânia começa a imunizar pessoas com 31 anos a partir deste sábado (7), no dia D de vacinação contra a Covid-19. O drive-thru no shopping Passeio das Águas será reaberto e não é necessário agendamento para receber o imunizante no local. Serão distribuídas 2 mil senhas neste drive-thru e o atendimento será por demanda espontânea. A ação foi divulgada pelo prefeito Rogério Cruz, por meio de vídeo, em suas redes sociais.

É isso mesmo, pessoal! Quem tem 31 anos já começa a vacinar neste sábado, no Dia D da imunização, no drive-thru do Passeio das Águas, sem agendamento. Vacine-se e proteja a todos! 💉🙏🏾 pic.twitter.com/B9VQgaBSn2 — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) August 5, 2021

Secretário de Saúde da capital, Durval Pedroso informa que nos demais locais é necessário agendamento e o município segue vacinando pessoas acima de 33 anos. Além do drive thru, a vacina será ofertada em outros 37 postos espalhados pela capital.

Em 27 locais será aplicada a primeira dose e em 11 a segunda dose das pessoas que foram vacinadas com Pfizer e AstraZeneca que têm previsão de retorno para o período de 3 a 9 de agosto e para quem estiver em atraso com o reforço da CoronaVac. A vacinação ocorrerá das 8h às 16h, sendo que no período matutino serão atendidas as pessoas cujos nomes comecem com as iniciais de A a L e na parte da tarde de M a Z.

No vídeo, o prefeito informa que nesta sexta-feira (6) será aberto o agendamento por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas e no site da prefeitura a vagas para vacinação na próxima semana.

Confira os locais de vacinação distribuídos nos sete Distritos Sanitários

- Distrito Sudoeste

Primeira dose (com agendamento):

- CIAMS Novo Horizonte

- CSF RESIDENCIAL ITAIPU

- CSF REAL CONQUISTA

- CSF CONDOMÍNIO DAS ESMERALDAS

- CSF ANDREIA CRISTINA

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

- CSF PQ. SANTA RITA

Segunda dose AstraZeneca (sem agendamento)

- EM FRANCISCO MATIAS

- Distrito Noroeste

Primeira dose (com agendamento)

CSF VILA MUTIRÃO

CSF BOA VISTA

CSF NOVO PLANALTO

Segunda dose da Pfizer e AstraZeneca (sem agendamento)

CSF FINSOCIAL

- Distrito Campinas Centro

Primeira dose (com agendamento)

- CSF LESTE UNIVERSITÁRIO (Unidade de Referência para Grupos Prioritários)

- CS CIDADE JARDIM

- CSF CRIMÉIA OESTE

- CS MARINHO LEMOS

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

- ÁREA I DA PUC GOIÁS

- Distrito Norte

Primeira dose (com agendamento)

- CSF CACHOEIRA DOURADA

- CSF ITATIAIA

- CSF SÃO JUDAS TADEU

Primeira dose (sem agendamento)

- DRIVE SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS

Segunda dose da Pfizer (sem agendamento)

- CIAMS URIAS

- CSF ANTÔNIO CARLOS PIRES

Segunda dose da AstraZeneca (sem agendamento)

- SALÃO COMUNITÁRIO DA PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR (ao lado do CSF Guanabara)

- Distrito Oeste

Primeira dose (com agendamento)

- CSF GOIÂNIA VIVA

- CSF VERA CRUZ II

- CS JOÃO BRAZ

- CSF CERRADO IV

- CSF ELDORADO OESTE

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

- CSF SÃO FRANCISCO

Segunda dose AstraZeneca (sem agendamento)

- CSF VILA REGINA

- Distrito Leste

Primeira dose (com agendamento)

- UPA CHÁCARA DO GOVERNADOR

- CSF RECANTO DAS MINAS GERAIS

- UPA NOVO MUNDO

- CSF PARQUE ATHENEU

Segunda dose AstraZeneca

- EM BÁRBARA DE SOUZA MORAIS

- Distrito Sul

Primeira dose (com agendamento)

- CS PARQUE AMAZÔNIA

- CIAMS DR DOMINGOS VIGGIANO (no Jardim América)

Segunda dose AstraZeneca e Coronavac (sem agendamento)

- ESCOLA ROTARY GOIÂNIA OESTE