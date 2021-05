O Dia D de vacina contra a Covid-19 em Goiânia está ocorrendo desde o início da manhã. A reportagem percorreu alguns pontos de aplicação do imunizante e não houve problema. A aplicação das doses segue até 17 horas. Na segunda, a vacinação retoma em todos os locais, inclusive com doses contra H1N1, que não são disponibilizadas neste sábado.

A dona de casa Camilla Nogueira de Sousa Santos, de 35 anos, está grávida de três meses e procurou o drive thru do Estádio Serra Dourada para tomar a dose. “Eu não fiz agendamento, achei que grávida com comorbidade já poderia se vacinar.” Ela levou os documentos que comprovam que ela tem diabetes, mas ainda não havia feito a marcação. O drive thru do Estádio Serra Dourada atende neste sábado apenas idosos que recebem a segunda dose de Coronavac.

Quando estava indo para casa foi informada que ali mesmo poderia baixar o aplicativo Prefeitura 24 horas e realizar o agendamento. “Eu pensei que seria mais complicado. Foi até rápido.” Assim como ela, dezenas de pessoas que chegaram com dificuldade foram orientadas. Ela conseguiu vaga para a Unidade de Saúde da Família Antônio Pires. “Eu andei até aqui e tem a dose perto de casa.”

Goiânia tem 45 postos de vacina, sendo 37 unidades exclusivas para pacientes com comorbidades. A faixa etária de pessoas com comorbidades e deficiência foi ampliada para 18 anos. Estas pessoas precisam agendar o atendimento pelo aplicativo em um dos postos que estão distribuídos entre todas as regiões da capital para que o morador possa escolher um local mais perto de casa.

Já idosos de 62 e 63 recebem o reforço da Coronavac em cinco escolas municipais, Área I da PUC, Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas, sendo os dois últimos exclusivos para drive thru.

Como localizar o posto mais próximo

Os locais disponibilizados para o Dia D da Vacinação podem ser visualizados no site da Prefeitura, botão “Locais de Vacinação”. Uma funcionalidade que pode ajudar na localização do posto mais próximo de sua residência é o mapa de vacinação. Além do endereço, é possível ver tanto a localização quanto os bairros abrangidos pela unidade.