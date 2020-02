Cidades 'Dia D' de vacinação contra o sarampo em Goiás é neste sábado (15) No Estado, as salas de vacina funcionarão até às 17h para receber crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto

O “Dia D” de mobilização nacional da Campanha de Vacinação contra o Sarampo acontece neste sábado (14). Em Goiás, as salas de vacina funcionarão até às 17h para receber crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. A ação faz parte da 1ª etapa da campanha que iniciou no dia 10 de fevereiro e segue até 13 de março. A m...