A Prefeitura de Rio Verde anunciou nesta quarta-feira (20) que o Dia D de vacinação contra a H1N1 vai acontecer no próximo sábado, dia 23. Anteriormente, o evento estava marcado para o dia 7 deste mês.

Segundo a prefeitura, no Dia D os grupos serão atendidos no sistema drive-thru, ou seja, dentro dos veículos. Já as crianças serão vacinadas apenas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).



Os pontos de drive-thru estão disponíveis no Clube Dona Gercina, Estacionamento do Clube Campestre, Feira Coberta da Vila Amália I – Estádio Mozart Veloso do Carmo e no Terminal dos Trabalhadores – Bairro Popular.