Dia “D” de vacinação contra a Influenza acontece neste sábado (23) em shopping de Goiânia

Será realizado neste sábado (23) o dia “D” de vacinação contra a influenza em Goiânia, por meio do sistema drive-thru. Um dos pontos confirmados na capital para a campanha será no shopping Passeio da Águas, das 8h às 17h, no estacionamento marrom do local. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, em parceria com a Secretaria Estadual d...