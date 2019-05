Vida Urbana Dia D de vacinação contra a gripe é neste sábado em Goiás e em todo o País Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde espera que 80 mil pessoas procurem uma das 74 unidades de saúde para imunização

O Dia D de mobilização contra a gripe ocorre neste sábado (4) em Goiás e todo o País. Em Goiânia muitas pessoas escolheram se vacinar no Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante, no Setor Pedro Ludovico. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital espera que 80 mil pessoas procurem uma das 74 unidades de saúde para imunização. Até agora 37,72% do p...