Cidades Dia D da vacinação contra a gripe em Rio Verde é cancelado, mas campanha continua Vacinas estão disponíveis em postos e pontos drive-thru

A prefeitura de Rio Verde informou que o Dia “D” da vacinação contra a H1N1, que estava previsto para este sábado (7), foi cancelado, em adequação à decisão do Ministério da Saúde. A campanha de imunização contra a influenza, no entanto, continua. Para garantir a vacina, a população pode procurar os postos de vacinação e os pontos drive-thru. A última alternativa surgiu em meio à pandemia do coronavírus, para evitar aglomerações. Com isso, as vacinas são aplicadas com as pessoas dentro de se...