Cidades Dia D da campanha Outubro Rosa terá arrecadação de cabelos para perucas, em Goiânia Profissionais de salões estarão, das 8h30 às 20h30, no primeiro piso do Araguaia Shopping para receber as doações e fazer cortes para o projeto

O Dia D da campanha Outubro Rosa acontece na próxima sexta-feira (15) em Goiânia. Na programação, está prevista a arrecadação de cabelos para o Banco de Perucas, que destinará os itens ao Hospital Araújo Jorge e ao Cebrom. Profissionais dos salões Spaço Dellas e Beleza e Estética estarão, das 8h30 às 20h30, no primeiro piso do Araguaia Shopping para receber as doa...