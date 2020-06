Cidades DGAP registra 156 detentos e 85 servidores com Covid-19 em Goiás Dados constam em boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (25)

Cento e cinquenta e seis presos e 85 servidores já testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Goiás. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), nesta quinta-feira (25), através de seu perfil em uma rede social e não há registro de mortes pela Covid-19.