DGAP confirma até agora 17 casos de Covid-19 no complexo prisional de Aparecida de Goiânia

Familiares de presos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia podem ter um canal direto com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) para saber qual a real situação da pandemia do novo coronavírus entre a população carcerária. O pedido foi feito na manhã deste domingo (14) por um grupo de mulheres que fez uma manifestação no local, preocupadas com os casos de Covid-19 entre os detentos. Gerente de Segurança e Monitoramento da Diretoria Geral de Administração Penite...