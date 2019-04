Vida Urbana DGAP busca prorrogação

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) pleiteia junto ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) a prorrogação do prazo de convênios para a construção de presídios que estão na iminência de vencimento. O POPULAR mostrou, na última semana, que obras de novas unidades prisionais estão paradas em cidades do Entorno do Distrito Federal devido a falta...