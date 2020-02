Cidades Dezenas de foliões não conseguem entrar neste domingo (22) no Bloco do Mancha em Goiânia Maioria das pessoas aguardou em fila na esperança por novos ingressos que estavam sendo vendidos no início da tarde por 15 reais, mas organização não liberou mais após as 16 horas

“A fila da esperança”, assim foi denominado pelos próprios foliões o grupo de pessoas que aguardou do lado de fora tentando participar do Bloco do Mancha. A quantidade de pessoas começou a aumentar por volta das 17 horas e mesmo com a saída de algumas pessoas que estavam dentro do evento, novos ingressos não foram liberados. Por conta disso, alguns desistiram e outr...