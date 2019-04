Vida Urbana Dez militares são presos após atirar mais de 80 vezes em carro de músico Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, estava junto da família dentro do veículo quando ocorreu o fuzilamento

Pelo menos dez militares do Exército foram presos em flagrante pelo envolvimento no fuzilamento do carro de uma família em Guadalupe, bairro da zona norte do Rio, no domingo, 7. O músico Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, morreu depois que o carro que conduzia ter sido alvejado por mais de 80 tiros. O músico levava a família para um chá de bebê no momento em que foi ...